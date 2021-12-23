​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وراجع المحامون (فايق أوزغور أرول، وراضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية هيئة العقوبات الجزائية في إمرالي من أجل اللقاء مع موكلهم القائد أوجلان.

هذا ولم ترد النيابة على طلب المحامين.

يشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)