​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وراجع اليوم الخميس، المحامون (فايق أوزغور أرول، وراضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، متقدمين بطلب للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

ولم تردّ النيابة العامة التركية على طلب المحامين بعد.

وكان مكتب العصر الحقوقي قد طالب السلطات التركية، أمس الأربعاء وأول أمس على التوالي، بالسماح بلقاء عاجل مع القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين.

وطالب المكتب بعقد لقاءات شخصية مع الموكلين كجزء من لقاء المحامين والأسر، ووضع حد للشكوك والمخاوف المتعلقة بحياة موكليهم، مؤكداً أنه لم يتلق أي معلومات حول القائد أوجلان وموكليه الثلاث الآخرين منذ 8 أشهر.

وكان آخر لقاء جرى مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999، فيما جرى آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، على خلفية الادعاءات التي نشرتها وسائل التواصل الافتراضي التركية حول صحة القائد التي أثارت ردود فعل شعبية من حول العالم، مما اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه محمد أوجلان، دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

ويستأثر اعتقال القائد عبد الله أوجلان باهتمام الرأي العام العالمي والكردستاني، وسط مطالبات بإطلاق سراحه وإنصافه.

(س ر)