​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وتقدم المحامون (نوروز أويسال، وإبراهيم بيلمز، ومظلوم دينج وسرباي كوكلو)، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الخميس، للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

كما تقدّم المحامون بطلب للقاء معتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين (عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش).

ومن جانبها، علّقت السلطات التركية الطلب، وتركته دون رد.

وكانت إدارة سجن إمرالي قد فرضت في أيلول عام 2018 عقوبات على القائد أوجلان، بذريعة "ممارسة رياضة المشي"، ومنعته من اللقاء بأسرته لمدة ثلاثة أشهر، إذ دخلت العقوبة حيّز التنفيذ في الرابع عشر من أيلول العام نفسه.

وتثير هذه العقوبة والعزلة المشددة المطبقة على القائد، حفيظة الأهالي في شمال وشرق سوريا الذين يرون أن تركيا تجاوزت كل الحدود، فيما تستأثر قضية اعتقال القائد أوجلان عموماً باهتمام الرأي العام الكردستاني والعالمي.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي قد جرى في الـ 25 من آذار الماضي، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان، المعتقل منذ عام 1999 في سجن إمرالي.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)