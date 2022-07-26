​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة إمرالي للقائه

تقدم اليوم الثلاثاء، المحامون إبراهيم بيلمز، نوروز أويسال، مظلوم دينج، وجنكيز يوركلي، بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي للقاء بموكلهم عبد الله أوجلان الذي تفرض عليه عزلة مشددة.

ويعتقل القائد أوجلان منذ أكثر 22 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

يشار إلى أن آخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، عبر اتصال هاتفي مع شقيقيه محمد أوجلان.

(س ر)