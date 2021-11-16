​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وراجع اليوم الثلاثاء، المحامون (نوروز أويسال، إبراهيم بيلمز، مظلوم دينج، سرباي كوكلو) مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، متقدمين بطلب لقاء موكليهم القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الثلاث الآخرين في إمرالي عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ومن جانبها علّقت السلطات التركية الطلب وتركته دون رد، كما جرت العادة لديها منذ عام 2019.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

ويستأثر اعتقال القائد عبدالله أوجلان باهتمام الرأي العام العالمي، إذ تُطلق الدعوات من مختلف الأوساط لإطلاق سراحه ورفع العزلة المشددة المطبقة عليه.

(س ر)