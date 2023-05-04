​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً لنيابة بورصة ومديرية سجن إمرالي للقائه

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي؛ ريزان ساريجا، وفايق أوزكور أرول، وراضية أوزتورك، وعمران إمكجي، طلباً إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء موكلهم عبد الله أوجلان وكل من عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

واختطف القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

ويتعرض القائد لعزلة مشددة، حيث كان آخر لقاء معه في 7 آب 2019.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال، ولم ترد منذ ذلك الوقت أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان.

(ل م)