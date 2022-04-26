​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً للقائه

راجع محامو القائد عبد الله أوجلان؛ إبراهيم بيلمَز، جنكيز يوركلي، نوروز أويسال ومظلوم دينج؛ مكتب الادعاء العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء موكلهم.

والجدير بالذكر، أنّ محاميا القائد عبدالله أوجلان؛ ريزان ساريجا ونوروز أويسال قد التقيا بموكلهم آخر مرةٍ في 2-22 أيار، 12-18 حزيران والـ 7 من أب 2019 وذلك بعد ثماني سنوات من الانقطاع.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(ر)