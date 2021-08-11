​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً للقائه في إمرالي

وتقدم المحامون (نوروز أويسال، ابراهيم بيلمز، مظلوم دينج وسورباي كوكلو) بطلب لقاء موكلهم في سجن جزيرة إمرالي إلى النيابة العامة التي علّقت الطلب كما جرت العادة لديها.

وجرى آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 7 من آب 2019، حيث تمكن محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال من لقائه بعد 8 سنوات من العزلة المشددة المطبقة عليه في سجن إمرالي.

فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام لـ5 دقائق ثم انقطع فجأة، وذلك عقب موجة غضب شعبية عارمة حول الأنباء التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، في الـ14 من الشهر نفسه، وأفادت بتدهور صحة القائد.

هذا ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(س ر)