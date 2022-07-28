​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام من أجل اللقاء به

عاود محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز، نوروز أويسال، مظلوم دينج، وجنكيز يوركلي، تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية وإدارة السجن التنفيذي في إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد أوجلان الذي يعيش ظروفاً صعبة خلال العزلة المطلقة المفروضة عليه في سجن إمرالي، دون أن يتلقى محاموه أي معلومات عنه منذ 16 شهراً.

واستطاع المحامي ريزان ساريجا ونوروز أويسال مقابلة موكلهما بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019، ثم رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي يقدمها المحامون للقاء بموكلهم.

والجدير بالذكر أن السلطات التركية تفرض حظراً على لقاء القائد أوجلان بمحاميه منذ 3 سنوات.

(ف)