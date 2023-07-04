​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً إلى النيابة العامة في بورصة من أجل اللقاء به

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، ريزان ساريجا، وراضية أوزتورك، ومظلوم دينج، وفائق أوزغور أرول، اليوم، طلباً جديداً إلى النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكليهم القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش، الذين يتعرضون للعزلة المشددة.

ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمحتجزين الآخرين في إمرالي منذ عامين وأربعة أشهر.

وآخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي كان، في الـ 25 من آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

واعتقل القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)