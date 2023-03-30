​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدمون طلباً إلى النيابة العامة في بورصة من أجل اللقاء به

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي اليوم، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل ممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد أشهر، بحجة فرض "عقوبة انضباطية" عليه.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتُفرض عليه عزلة شديدة، ومنذ قرابة العامين لم ترد أي معلومات حول وضعه وصحته.

(ل م)