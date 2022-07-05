​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً من أجل اللقاء به

قدّم محامو القائد عبد الله أوجلان، إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكير يوركلي طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم. ‏

هذا ولم يتمكن المحامون من اللقاء مع موكلهم القائد عبد الله أوجلان منذ 15 شهراً. حيث تتحجج سلطات الفاشية التركية بوجود عقوبات تمنعهم من اللقاء به.

الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول وضع وصحة القائد أوجلان منذ الـ 25 من آذار عام 2021.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(ل م)