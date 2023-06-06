​​​​​​​محامو القائد أوجلان يقدّمون طلباً للقاء موكلهم في إمرالي

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي؛ ريزان ساريجا، وراضية أوزتورك، ومظلوم دينج وفائق أوزغور أرول، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكلهم عبد الله أوجلان، المحتجز في سجن إمرالي – شديد الحراسة، حيث لم ترد عنه أي معلومات منذ ما يقارب الـ 3 سنوات.

كما قدّم المحامون طلباً إلى النيابة العامة وإدارة السجن من أجل اللقاء بالمعتقلين الآخرين؛ عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي أكتاش الذين لم ترد أي معلومات عنهم أيضاً.

يشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان اختطف إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

هذا واتخذت سلطات الاحتلال التركي في الـ 31 أيار الفائت، قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، حيث حظر مجدداً اللقاء بعائلته ومحاميه لـ 6 أشهر أخرى.

(ل م)