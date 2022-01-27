​​​​​​​محامو القائد أوجلان يعاودون تقديم طلب لمكتب المدعي العام للقاء موكلهم

تقدم محامو القائد أوجلان، نوروز أويصال، إبراهيم بيلمز، مظلوم دينج سرباي كوكلو، بطلب لمكتب المدعي العام الجمهوري في بورصا ومديرية سجن إمرالي، للقاء بموكلهم، حسب وكالة فرات للأنباء.

يتعرض القائد أوجلان في سجنه بإمرالي ذي الحراسة المشددة، لعزلة شديدة منذ أن تم اعتقاله عام 1999 عبر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمس دقائق فقط.

واستطاع محامو القائد، من مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و7 آب من عام 2019 ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقائه.

(ف)