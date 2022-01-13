​​​​​​​محامو القائد أوجلان يعاودون تقديم طلب للقاء موكلهم في إمرالي

وعاود المحامون، نوروز أويصال، وإبراهيم بيلمز، ومظلوم دينج سرباي كوكلو، تقديم طلب لمكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

يتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجنه بإمرالي ذو الحراسة المشددة، لعزلة شديدة منذ اعتقاله عام 1999 عبر مؤامرة دولية، وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه مدة خمس دقائق فقط ومن ‏ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محامو القائد عبد الله أوجلان، مقابلة موكلهم بعد 8 سنوات في الـ 2 والـ 22 من أيار، 12 و18 حزيران والـ 7 من آب عام 2019 ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء موكلهم.

(ف)