​​​​​​​محامو القائد أوجلان يعاودون تقديم طلب إلى النيابة العامة في بورصة للقاء موكلهم

راجع محامو القائد أوجلان، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، فايق أوزغور أرول وعمران أمكجي مكتب النيابة العامة في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

ويتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة، لعزلة شديدة منذ اعتقاله سنة 1999 إثر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في 25 آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمسة دقائق فقط ومن ثم قطع الاتصال.

والجدير بالذكر أن محامو القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على جميع طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان.

(ف)