​​​​​​​محامو القائد عبدالله اوجلان يراجعون النيابة العامة للقاء بموكلهم

تقدم محامو القائد عبد الله أوجلان وهم: راضية أوزترك، فايق أوزكور ارول، ريزان ساريجا وجنكيز يوركلي، بطلب إلى النيابة العامة في بورصا، للقاء بموكلهم في سجن إمرالي.

والجدير بالذكر أن السلطات التركية فرضت العزلة المشددة على القائد عبدالله اوجلان منذ عام 1999 في سجن شديد الحراسة في جزيرة إمرالي.

وكان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه في 25 آذار، عبر مكالمة هاتفية حيث تم قطع الاتصال بعد فترة قليلة من تواصله.

واستطاع محامو القائد اوجلان، من مقابلة موكليهم بعد 8 سنوات في 2 و22 أيار، 12 و18 حزيران و 7 آب من عام 2019 ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي يقدمها المحامون للقاء موكلهم.

(م)