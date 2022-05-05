​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه

وتقدم، اليوم الخميس، محامو القائد عبد الله أوجلان، وهم: ريزان ساريجا، وفائق أوزغور أرول، وراضية أوزتورك، وعمران أمكجي، مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول وضع وصحة القائد أوجلان منذ الـ 25 من آذار عام 2021.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

(س ر)