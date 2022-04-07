​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً للقائه

تقدم اليوم الخميس، محامو القائد عبد الله أوجلان، راضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وفايق أوزغور أرول، وعمران أمجكي، إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية وإدارة سجن إمرالي، بطلب للقاء موكلهم في سجن جزيرة إمرالي.

يشار إلى أن الكردستانيين وأصدقاءهم حول العالم احتفلوا قبل أيام، بالميلاد الـ 73 للقائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999.

واعتقل القائد أوجلان قبل 23 عاماً في العاصمة الكينية نيروبي، إثر مؤامرة دولية استهدفته في 15 شباط عام 1999 وجرى تسليمه على إثرها إلى السلطات التركي التي تفرض عليه عزلة مشددة تمنع لقاء المحامين والعائلة به.

وعلى الرغم من تقديم المحامين طلبات اللقاء به مرتين في الأسبوع، إلا أن السلطات تتجاهلها وتستمر في انتهاكاتها بحقه.

(س ر)