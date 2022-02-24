​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً للقاء موكلهم

عاود محامو القائد عبد الله أوجلان راضية أوزتورك وريزان ساريجا وفائق أوزغور أرول وعمران أمكجي تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم.

يتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة، لعزلة شديدة منذ اعتقاله سنة 1999 إثر مؤامرة دولية.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في الـ 25 من آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمسة دقائق فقط ومن ثم قطع الاتصال.

الجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في الـ 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلباتهم من أجل اللقاء بالقائد.

(ف)