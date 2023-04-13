​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً للقائه

تقدم، اليوم الخميس 13 نيسان، محامو مكتب العصر الحقوقي (ريزان ساريجا، ونوروز أويسال، ومظلوم دينج وفايق أوزكور أرول)، بطلب جديد إلى النيابة العامة في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء مع موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

كما تقدم المحامون بطلب إلى السلطات ذاتها من أجل اللقاء مع معتقلي إمرالي الثلاث الآخرين؛ عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي أكتاش.

وكان المحامون المذكورون قد تقدموا الثلاثاء (11 نيسان) أيضاً، بطلبات من أجل لقاء القائد ورفاقه في إمرالي.

ويتعرض القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ 15 شباط 1999، لعزلة مشددة، إذ لا ترد أي معلومات عنه وعن رفاقه الثلاث في السجن، منذ أكثر من عامين.

(س ر)