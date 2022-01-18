​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً للقائه

وقدم محامو القائد عبد الله أوجلان فايق أرول، وراضية أوزتورك، وريزان ساريجا وجنكيز يوركلي، طلباً إلى المدعي العام الجمهوري في بورصة؛ للقاء موكلهم في سجن إمرالي.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

ويشار إلى أن آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

وكان المحامون قد قدموا طلباً للقاء عاجل مع موكلهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 22 تشرين الثاني من العام المنصرم، ورفضت المحكمة الطلب، حيث اتضح أن المحكمة فرضت على القائد عبد الله أوجلان عقوبة بمنع الزيارات مع المحامين لمدة 6 أشهر اعتباراً من الـ 12 من شهر تشرين الثاني. ومنعت زيارات العائلة لمدة 3 أشهر.

(ك)