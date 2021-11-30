​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدمون طلباً جديداً للقاء موكلهم

وقُدّم الطلب من قبل كل من المحامين نوروز أويسال وإبراهيم يلماز ومظلوم دينج وسرباي كوكلو.

وتُفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999.

وكان القائد عبد الله أوجلان قد تحدث لآخر مرة مع شقيقه عبر الهاتف بتاريخ 25 آذار من العام الجاري، ثم قُطعت المكالمة قبل أن تنتهي.

وبعد 8 سنوات متواصلة من العزلة، التقى المحامون مع القائد عبد الله أوجلان، بتاريخ 2 و 22 أيار، 12 و 18 حزيران، و 7 آب من عام 2019. فيما تم رفض جميع الطلبات التي قدمت بعد هذا التاريخ.

وفي 22 تشرين الثاني الجاري تقدم المحامون بطلب لقاء عاجل مع القائد عبد الله أجلان، إلى محكمة الجزاء في بورصة، ولكن تم رفض الطلب، حيث تبيّن أن المحكمة فرضت عقوبتين جديدتين، حظرت بموجبهما اللقاءات مع المحامين لمدة 6 أشهر. كما حظرت اللقاء مع ذويه لمدة 3 أشهر.

ANHA