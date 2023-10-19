​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدّمون طلباً جديداً من أجل اللقاء به

قدّم اليوم، محامو مكتب العصر الحقوقي، رزان ساريجا، وراضية أوزتورك، وفائق أوزكور أرول ومظلوم دينج بطلب إلى مكتب المدعي العام في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش، المعتقلين في إمرالي.

ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021. نتيجة حظر سلطات الدولة التركية إجراء لقاءات مع القائد بحجة وجود عقوبات انضباطية.

ويراجع المحامون مرتين في الأسبوع السلطات التركية من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، ولكن طلباتهم تُترَك بشكل ممنهج دون ردّ.

(ف)