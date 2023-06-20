​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدّمون طلباً جديداً للقائه

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، إبراهيم بيلمز ونوروز أويسال ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي اليوم، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل ممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد أشهر، بحجة فرض "عقوبة انضباطية" عليه.

كما قدموا طلباً المحامون طلباً للقاء المعتقلين الآخرين، عمر خيري كونار وحاميلي يلدريم وويسي أكتاش الذين تفرض عليهم عزلة مشددة منذ أكثر من عامين.

والجدير بالذكر أن عائلة القائد ومكتب العصر الحقوقي لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار عام 2021 وحتى الآن.

(ل م)