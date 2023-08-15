​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يقدّمون طلباً جديداً للقاء معتقلي إمرالي

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي، ريزان ساريجا وراضية أوزتورك ومظلوم دينج وفائق أوزغور آرول، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكليهم؛ القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

والجدير بالذكر أنه لم تصل أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار عام 2021، فيما يقدم المحامون طلبات من أجل زيارته مرتين في الأسبوع، دون أن يتلقوا أي ردّ.

وكان آخر لقاء مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في 7 آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 25 آذار عام 2021، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر 24 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى دولة الاحتلال التركي.

(ل م)