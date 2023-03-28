​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان ورفاقه يتقدمون بطلب جديد للقائهم

أفادت وكالة فرات للأنباء ANF ، بتقدم محامو مكتب العصر الحقوقي الذين يتولون الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، ريزان ساريجا، نوروز أويسال، مظلوم دينج، فايق أوزغور بطلب جديد إلى النيابة العامة الجمهوريّة في بورصة ومديرية سجن إمرالي؛ بهدف اللقاء بموكلهم.

وكما تقدم محامو المعتقلين السياسيين الآخرين في سجن إمرالي، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، وويسي آكتاش، بطلب إلى النيابة العامة ومديرية سجن إمرالي، للقاء بموكليهم.

هذا ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، وقطع الاتصال بهم منذ أكثر من عامين، وكان أخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار/مارس عام 2021.

(أم)