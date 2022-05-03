​​​​​​​محاكمة 50 صحفياً خلال شهر... جمعية صحفيي دجلة والفرات تكشف عن تقريرها لشهر نيسان

وقالت جمعية صحفيي دجلة والفرات في تقريرها إن "الإعلام الذي يلعب دوراً مهماً في الدولة التي لا توجد فيها ديمقراطية دائماً تكون هدفاً للهجمات".

وأشارت إلى أن "تركيا من إحدى الدول التي تريد دائماً السيطرة على الإعلام ولهذا فان معظم وسائل الإعلام تخضع لسلطة الحكومة التركية، حيث لا يستطيع الإعلاميون العمل بحرية في تركيا وأولئك الذين يعملون بحرية يصبحون أهدافاً للسلطات".

وتابعت "وبحسب مؤشرات منظمة مراسلون بلا حدود RSF فإن تركيا تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة، حيث أن الصحفيين يواجهون الصعوبات والتهديدات حتى من قبل الضباط الذين تدعمهم الحكومة إذ أنها تعتقل الصحفيين بكل سهولة، علماً أنه لا توجد محاسبة لهؤلاء الضباط".

وذكرت جمعية صحفيي دجلة والفرات بأنه تمت محاكمة 50 صحفي في شهر نيسان، وأن هناك أكثر من 60 صحفي في السجون محرومون من حريتهم و4 أخرين معتقلون حيث تستمر عمليات الحظر والرقابة على مؤسسات الإعلام ولا يستطيع أحد التحدث عن حرية الصحافة بينما تريد الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTUK) بتهمها المزيفة إسكات الإعلام الحر، فقد حظرت في شهر نيسان ما يقارب 10 مواقع الكترونية ومنع نشر 16 خبر، وأن إحدى هذه المواقع المحظورة موقع وكالة المرأة للأخبار التي واجهت 43 مرة من العراقيل والتهديدات، وهذا يشير إلى مدى الخطر الذي يواجهه الإعلام والصحافة، وبهذا الوضع نحن نستقبل اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار.

وهنأت جمعية صحفيي دجلة والفرات في تقريرها "اليوم العالمي لحرية الصحافة" على كافة الصحفيين الذين يناضلون ويكافحون من أجل الإعلام الحر.

(د ع)