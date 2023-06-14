​​​​​​​محادثات مرتقبة في أستانا بخصوص سوريا

قالت وكالة روسية يوم الأربعاء إن نواب وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) سيجتمعون في العاصمة كازاخستان أستانا يوم 21 حزيران.

اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 أيار، وقالت روسيا في ذلك الوقت إن نواب الوزراء سيكلفون بإعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن مسوّدة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا باتت جاهزة.

وأضاف بوغدانوف، "مسوّدة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدماً في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

وفي السياق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، الإثنين، إن مواقف أنقرة ودمشق لا تزال بعيدة عن بعضها البعض.

(م ش)