قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان الأربعاء، إن المملكة ترحب "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".

يأتي ذلك بعد أن عاد وفد من جماعة أنصار الله "الحوثي" الثلاثاء إلى صنعاء، بعد محادثات في السعودية وصفها أحد أعضاء مكتبهم السياسي بأنها كانت "جدية وإيجابية"، على الرغم من أنه لم يتم خلالها إعلان أي تقدم.

وقالت قناة "المسيّرة نت" التلفزيونية التابعة للحوثيين، إن الوفد "عاد إلى العاصمة صنعاء الثلاثاء، بعد 5 أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي في الرياض".

وأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثي، علي القحوم، أن عودة الوفد إلى صنعاء هدفها "التشاور".

وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الوفد عاد "للتشاور مع القيادة.. وإطلاعها على نتائج المفاوضات".

وبيّن أنه ستكون هناك "جولة جديدة.. حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد" في ملفات مختلفة منها القضايا الإنسانية وصرف رواتب الموظفين وتخفيف "المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار".

وكانت السعودية أكدت الأسبوع الماضي أنها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد نحو 9 سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي 5 أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في "عملية السلام".

واليمن غارق في نزاع منذ منتصف عام 2014، تسبّب بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وعانى من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في نيسان 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية حتى بعد انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول 2022.

لكن الأزمة الإنسانية في هذا البلد لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

(د ع)