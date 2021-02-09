بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان والتي تصادف يوم الـ15 من شباط نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار محاضرتين في مدينة قامشلو تحت شعار " حرية القائد آبو حرية الشعوب".

وحضر المحاضرتين العشرات من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء مجلس المدينة.

نظمت المحاضرة الأولى في صالة زانا بحي الكورنيش وألقاها الصحفي ديار بوهتي، أما المحاضرة الثانية فكانت في صالة آرتا بحي قدور بك ألقاها عضو حزب الاتحاد الديمقراطي روني سرحد.

في المحاضرة الأولى أوضح الصحفي ديار بوهتي أن شعوب الشرق الأوسط كانت غير راضية عن وضعها، وتنتظر قائداً ليخرجها من هذا الوضع. في هذه المرحلة رأت القوى المهيمنة أنه طالما القائد عبد الله أوجلان موجود فإنها لن تستطيع تنفيذ مخططاتها على الشعوب. وقال:" قبل أن يعتقلوا القائد عبد الله أوجلان سعوا إلى القضاء على حركة الحرية بالعديد من الطرق والأساليب الأخرى".

وبيّن بوهتي أن القوى المتآمرة ساندت الدولة التركية بكل الطرق وعلى مختلف الأصعدة من أجل القضاء على حركة الحرية، وتابع بالقول:" بعد أن رأت تلك القوى بأن الشعب يساند فكر وفلسفة ومشروع القائد أوجلان توصلت إلى نتيجة بأنه طالما القائد موجود بين الشعب فإنهم لن يستطيعوا الوقوف في وجه مشروعه".

وفي المحاضرة الثانية أوضح عضو حزب الاتحاد الديمقراطي روني سرحد أن القوى المتآمرة لا تريد الكرد الأحرار الذين يطبقون المشروع الديمقراطي، وقال:" السبب الأول هو أن فكر وفلسفة القائد أوجلان ليست فقط من أجل الكرد بل من أجل كافة الشعوب والقوميات. في يومنا الراهن هذا الفكر يخيف الكثير من الاشخاص".

وبيّن سرحد أن ما يضعف المشروع الديمقراطي هو النظرة القومية، وأضاف:" يجب ألا نقول عن أي مكون بأنه لا ينتمي إلينا، لأن عدم تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية يخدم أعداءنا، لذلك علينا أن نطور فكر الأمة الديمقراطية ونحرر قائدنا، ولدينا قوتنا. صحيح أن القائد أوجلان معتقل وليس موجوداً بيننا ولكن فكره وفلسفته موجودة معنا دائماً ".

بعد إلقاء المحاضرتين تم عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(م م)

ANHA