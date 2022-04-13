يعدّ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي "الكرمانجي" عيداً لدى الكرد الإيزيديين، ويسمّى "الأربعاء الأحمر"، أو رأس السنة الإيزيدية، المصادف لفصل الربيع الّذي تكثر فيه الزهور والورود بكافة الألوان والأشكال.

بهذه المناسبة، نظّم مكتب اتحاد المرأة الإيزيدية في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، محاضرة لشرح تاريخ العيد ومعانيه وطقوسه. بحضور العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية.

أديرت المحاضرة من قبل عضوة منسقية المرأة الإيزيدية في شمال وشرق سوريا، هدية شمو، والتي أكدت أن "المجتمع الإيزيدي يحتفل بعيد الأربعاء الأحمر، رأس السنة الإيزيدية، كل عام كأحد أقدم الأعياد، إذ يعتبر عيد التكوين والخليقة أي بداية الحياة وتكوين الأرض واكتمال الربيع".

أشارت شمو إلى أن "هناك تقاليد قديمة خاصة بهذا العيد، منها الامتناع عن حراثة الأرض في هذا الشهر، لأنّ المزروعات والزهور والورود ومعظم النباتات تتفتّح في هذا الشهر، كما يتمّ تأجيل عقد الزواج إلى حين انقضاء هذا الشهر، لأنّ شهر نيسان عرس بحدّ ذاته".

وفي ختام المحاضرة، تم توزيع البيض الملون على الحضور كرمز للسلام والتعايش المشترك بين المكونات في المنطقة.

(كروب/آ)

ANHA