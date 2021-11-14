​​​​​​​محاضرة في مدينة الحسكة عن أهمية الفلكلور في هوية الشعوب

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة محاضرة بعنوان "أهمية الفلكلور في هوية الشعوب" بمناسبة افتتاح حديقة للقراءة في حي تل حجر بمدينة الحسكة.

وحضر المحاضرة العشرات من المثقفين وممثلي الأحزاب السياسية، أعضاء المؤسسات المدنية والعشرات من الفئة الشابة وألقاها الباحث والشاعر الكردي صالح حيدو، وذلك في حديقة القراءة.

وبدأ الباحث والشاعر الكردي صالح حيدو بسرد تاريخ الفلكلور ودور الفلكلور في تاريخ شعوب المنطقة والشعب الكردي على وجه الخصوص.

وبين صالح حيدو، أن الفلكلور الكردي تمت محاربته ومحاولة تجريده من ثقافته وخاصة اللباس الكردي، فتم فرض لباس يتناسب مع المحتل في الأجزاء الأربعة لكردستان بدل الزي الكردي الأصلي.

وأضاف حيدو "الأغاني الكردية الفلكلورية جسدت حقيقة الواقع الذي أراده، ولكن المستعمر والمحتل التركي سحقه، لأنه الأكثر تأثيراً في المجتمع الكردي".

ونوه صالح حيدو، أن المحتل حاول إبعاد الكرد عن حقيقتهم وحقيقة فلكلورهم، تاريخهم، ثقافتهم، عاداتهم وتقاليدهم.

وأوضح صالح حيدو "الأغاني الكردية العامية في الأعراس وكذلك أغاني الأطفال كان لها نصيب أيضاً في التأثير ومحاولة إزالتها ونسيانها من قبل المحتلين لكردستان".

وأكد حيدو، أن الهدف من سرد الأغاني وحقيقتها هو تقوية اللغة الكردية والفلكلور الكردي.

وتابع صالح حيدو حديثه "مع الأسف لم يستفد الكرد من فلكلورهم وحقيقة أغانيهم التاريخية في حياتهم، وذلك بالمحافظة على أغانيهم التراثية ".

وطالب الباحث والشاعر الكردي صالح حيدو في نهاية محاضرته الجيل الجديد بتوثيق الأغاني الكردية الفلكلورية والتراثية وأرشفتها.

وفي النهاية تم سرد بعض الجمل الكردية مع الحضور.

(ه إ/ ل)

ANHA