​​​​​​​محاضرة في جل آغا تدعو للتسلح بفكر القائد أوجلان الداعي للمساواة بين الجنسين  

ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي تعقد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد مؤتمر ستار في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو محاضرة لأعضاء مؤسسات الناحية، وذلك في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، بعدها قامت المتحدثة باسم هيئة الصحة في مقاطعة قامشلو فريال إبراهيم بإعطاء المحاضرة المتمحورة حول التعصب الجنسي وفق تقييمات القائد عبد الله أوجلان الذي يدعو إلى تحرير الجنسوية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات

حيث نوهت "إلى دور المرأة في المجتمع الطبيعي الذي كانت فيه المرأة العنصر الأساسي ودورها المهم في الاكتشافات الطبية والزراعة ومختلف المجالات "

أشارت فريال،" إلى أن فكرة التعصب الجنسي تأتي من ذهنية الدولة القائمة على السلطة الذكورية السلطوية التي تهدف بشكل أساسي الى التمييز بين الجنسين في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية".

وأضافت: "على كلا الجنسين التسلح بفكر القائد عبد الله أوجلان الذي يدعو إلى تحرير الجنسوية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات"

وفي ختام المحاضرة أكدت بأن كسر فكرة التعصب الجنسي مهمة تقع على عائق كلا الجنسين في الوقوف ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل الذكورية السلطوية .

لتنتهي المحاضرة بتعالي شعار "jin jiyan azadi"

(ب ش/سـ)