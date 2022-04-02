​​​​​​​محاضرة في عين عيسى حول أهمية الحماية المجتمعية

ونظمت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات محاضرة في ناحية عين عيسى، حضرها العشرات من أهالي الناحية والبلدات التابعة لها، وذلك عن أهمية الحماية المجتمعية الذاتية.

تمحورت المحاضرة التي ألقيت من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الفرات، بوزان خليل، حول أهمية الحماية المجتمعية وحرب الشعب الثورية في ظل ما تتعرض له منطقة عين عيسى من هجمات مستمرة للاحتلال التركي.

مشدداً على ضرورة تعزيز هذا المفهوم في مواجهة القوى المعادية التي تعمل على ضرب والنيل من المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وبيّن أن الحماية المجتمعية تعززت بعد انطلاق ثورة روج آفا (19 تموز 2012)، مؤكداً على أهميتها في ظل الهجمات وأساليب الحرب الخاصة التي تتبعها الجهات المعادية لمناطقنا لضرب الأمن والاستقرار فيها، مستشهداً بهجوم داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة والتي أدى فيها الشعب دوراً كبيراً في القبض والإبلاغ عن المتوارين والفارين من السجن.

وختم المحاضرة بالحث على توعية الأهالي بأهمية الحماية المجتمعية، كجبهة خلفية لمساندة القوات العسكرية المدافعة عن شمال وشرق سوريا في وجه الهجمات التركية.

(ج)

ANHA