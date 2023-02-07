​​​​​​​محاضرة في الشدادي تعريفاً بأبعاد المؤامرة الدولية 

مع اقتراب الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي، اجتماعاً مع أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة؛ للحديث عن أهداف المؤامرة، ودور الدول المتآمرة في اعتقال القائد.

ونظم الاجتماع في قاعة مركز الحزب في الناحية، اليوم الثلاثاء، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

بعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، شوهد عرض سنفزيوني، تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المؤامرة التي حيكت ضده.

تحدث بعدها عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، رأفت الدرويش، وقال: "المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان لم تكن من قبل تركيا وحدها، بل شاركت فيها الدول الكبرى في العالم؛ بهدف قتل حقيقة الشعوب في شخصية القائد الذي يعتبر فكره وفلسفته طريقاً لنجاة المظلومين من قبضة المستبدين".

مضيفاً: "منذ تاريخ اختطافه عام 1999، يواجه القائد أوجلان عزله مشددة من قبل دولة الاحتلال التركي، حيث تمنع محاميه وذويه من لقائه، وتحرمه من أبسط حقوقه، وتفرض عليه عقوبات غير قانونية في استمرار لهذه المؤامرة".

ولفت الدرويش، أن القائد أوجلان طرح الحل الأنسب؛ لكافة المشاكل في العالم والشرق الأوسط خاصة، حيث قدم مشروعاً ديمقراطياً يضمن حقوق شعوب المنطقة على اختلاف ألوانها وأطيافها وثقافتها، ولهذا السبب تآمرت الدول الرأسمالية على القائد؛ لإبقاء الشعوب تحت سلطتها".

لتختتم المحاضرة بترديد شعار "عاش القائد عبد الله أوجلان".

يشار إلى أن المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، كانت قد انطلقت مع خروجه من سوريا 9 تشرين الأول، عام 1998 وأدت إلى اعتقاله في العاصمة الكينية، نيروبي 15 شباط عام 1999، لتستمر إلى يومنا الراهن عبر العزلة المشددة وما يسمى "العقوبات الانضباطية" المفروضة عليه.

(م ح)

ANHA