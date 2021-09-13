​​​​​​​محاضرة في الحسكة تؤكد أن تنظيم المرأة ضمان لإفشال السياسات التي تستهدفهن

وجاء ذلك في محاضرة لمؤتمر ستار أقيم في مركز مدينة الحسكة شرق سوريا، لنساء ومكونات المقاطعة، بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية التصدي لما تسعى إليه القوى الرأسمالية في استهداف المرأة.

وألقيت المحاضرة من قبل عضوة منسقيه مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا روزا تولهدان، بحضور العشرات من النساء "الكرد، العرب، السريان" وأعضاء مؤتمر ستار، في صالة رشو بحي مشيرفة شمالي مدينة الحسكة.

وقالت في مستهل المحاضرة "شعوب منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة تاريخية وحساسة، فالدول الرأسمالية تهدف إلى التمركز في المنطقة بشكل مباشر، للهيمنة على ثقافة هذه الشعوب، واضطهادها".

وأضافت روزا تولهدان "الحركة الأكثر مقاومة ضد أنظمة الرأسمالية في العالم هي حركة الحرية، وفكر القائد عبد الله أوجلان، فالقائد أوجلان ناضل بشكل كبير لنشر فكر الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، إذ ركز في فكره في الدرجة الأولى على دور المرأة في بناء المجتمع، وماهية الحلول لحل قضايا المرأة التي عمقتها الرأسمالية".

وبيّنت روزا أن المرأة في المرحلة الراهنة تحمل مسؤوليات هامة تتجسد في ضرورة تحرير المرأة وتنظيمها، في ظل كل ما عانته على يد الدول الرأسمالية، حتى الوصول لحرية الشعوب.

وقالت "حرية المجتمع وشعوبها متعلقة بالدرجة الأولى بحرية المرأة ومن دون تحرير المرأة لن يصل المجتمع لحريته".

وأشارت روزا، إلى الدور الكبير والبطولي الذي لعبته المرأة في شمال وشرق سوريا في مقارعة داعش، الذي يعد من التنظيمات الإرهابية المندرجة في لوائح الإرهاب، وإلى كيفية تحول المرأة لقدوة ومثال يحتذى بهن على مستوى العالم وكيفية تأثيرهن على المرأة في العالم، بعد انتهاجهن هذا الفكر.

وبينّت روزا أن أعداء المرأة أيضاً يعلمون مدى قدرة وتأثير المرأة المنظمة، ويعتبرونه خطراً، لذلك يلجؤون لممارسة سياسات متفرقة ضد المرأة، لتقليص دورها.

وأكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا روزا تولهدان في نهاية محاضرتها على ضرورة تنظيم المرأة لنفسها وتنظيم صفوفها، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها، وللحد من السياسات التي تسعى إليها الرأسمالية لتقليص دورهن، والتصدي للحرب الخاصة الممارسة ضد المرأة لترسيخ عبوديتها.

(ه إ)

ANHA