​​​​​​​محاضرات تعريفية بـ 8 آذار وزيارات تهنئ بحلوله

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا، بـ28 شباط المنصرم تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية نحو ثورة المرأة"، نظمت فعاليات في حلب ومنبج ودير الزور.

حلب

ففي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، نظم مؤتمر ستار محاضرة للتعريف بتاريخ المرأة وماضيها النيّر وسبب اختيار يوم 8 آذار.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء المحاضرة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، فهيمة حمو حيث عزّت في البداية أهالي المتضررين من الزلزال، وشجبت الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأشارت فهيمة حمو، إلى أن تاريخ يوم المرأة في 8 آذار عام 1857، يمتد من إضراب العاملات عن العمل في الولايات المتحدة الأميركية، بعد احتجاجهنّ على تدني أجورهنّ، ثمّ في عام 1910 عقد المؤتمر الثاني للمرأة في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك بعد 50 عام تقريباً، حيث أصرّت كلارا زيتكين وضغطت على الأمم المتحدة بصوتها وإرادتها حتى أعلن اليوم العالمي للمرأة.

موضحة إنه تم الاعتراف بحقيقة المرأة وتأثيرها على الثورات بوعي وإرادة المرأة الحرة التي ناضلت وقاومت دائماً، ووصلت المرأة إلى حقيقة أنّ معاناتها ومأساتها وعدم حصولها على حقوقها هي من الأنظمة الفاشية والقومية التي تتمتع بذهنية ذكورية بحتة.

منبج

أما في مدينة منبج، فقد قامت عضوات في تجمع نساء زنوبيا والإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس المدنية، والأحزاب السياسية ومجلس المرأة السورية، ومجلس المرأة العسكري، وقوى الأمن الداخلي- المرأة، بزيارات للمؤسسات العسكرية، والنساء الكادحات والعاملات في المصانع، لتهنئتهم بحلول 8 آذار.

وانطلق الوفد بباص مزين بيافطات وصور العديد من الشهيدات، صوب مجلس المرأة العسكري، ولدى وصولهن تم استقبالهن من قبل وفد من مجلس المرأة العسكري، حيث تبادلن التهاني والضيافة والورود، وأكدن على استمرارهن في الكفاح وتصعيد نضالهن حتى تحرير كافة النساء.

ليتجهن معاً إلى المعامل الصناعية في الجهة الجنوبية من المدينة، واستهدفت الجولة كادحات في معمل بلاسيك ومعمل البسكويت لتهنئة بعضهن على المقاومة المبذولة، ومن ثم اتجه الباص المتجول إلى معمل المعجنات (الحلبي) وسط المدينة.

واختتمت الجولة بترديد المشاركات شعار "Jin Jiyan Azadî"(المرأة، الحياة، الحرية).

دير الزور

كما عقد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بدير الزور محاضرة في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، كما عقدت لجنة المرأة في بلدة الصور التابعة لريف دير الزور الشمالي محاضرة تعريفية بـ 8 آذار.

المحاضرة التي عقدت في قاعة مجلس المنطقة الغربية ببلدة الكسرة، وحضرها عضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا، وحركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء ثم ألقت نائبة الناطقة باسم مجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل، سميرة العزيز، كلمة باركت في مطلعها كافة نساء العالم ونساء شمال وشرق سوريا، بحلول يومهن العالمي.

وأشارت إلى أن تاريخ 8 آذار مليء بالأحداث والتغييرات التي جرت على صعيد الحركة النسائية، منوهة إلى أنه وبعد ذلك التاريخ أصبحت المرأة على دراية بهويتها وحقيقتها وتاريخها الذي سلب منها، كما أعادت تصحيح التقاربات الخاطئة حول مفهوم الحرية الذي جرى تحريفه من قبل النظام الذكوري المهيمن.

أما محاضرة لجنة المرأة، فبدأت بمباركة الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة في بلدة الصور، كافة النساء بحلول اليوم العالمي للمرأة.

وقالت: "بروح مقاومة المرأة المناضلة من أجل السلام والحرية، نستقبل 8 آذار (اليوم العالمي للمرأة)، ونهنئ كافة النساء اللواتي يمثلن الأمل بجهودهن".

وأكدت على أن 8 آذار لعام 2023، سيكون عام تحقيق الحرية للمرأة وللقائد عبدالله أوجلان وذلك عبر تعزيز النضال في جميع مجالات الحياة.

(كروب/ي م)

ANHA