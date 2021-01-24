​​​​​​​محاضر يدّرس الحرب الخاصة: تركيا والنظام السوري مارساها عبر اغتيال وجهار العشائر العربية

ينتهج الاحتلال التركي سياسة الحرب الخاصة بحق مكونات شمال وشرق سوريا، ويسعى من خلالها إلى السيطرة على ذهنية المجتمع وخلق الفتن ضمنه.

ولتنفيذ هذا المخطط لجأ الاحتلال التركي ومرتزقته ممن يسمون أنفسهم بـ "الجيش الوطني السوري"، إلى تجنيد عملاء في المنطقة بهدف خلق الفتنة وبث الإشاعات بين شعوب المنطقة، بالإضافة إلى ترويج المخدرات بين الفئة الشابة.

هؤلاء العملاء الذين يتلقون الأوامر من الاحتلال يبثون الإشاعات بين الشعب، ويعملون على التشهير بمكتسبات ثورة المنطقة، لإشغال عامة الناس عوضاً عن الالتفات إلى المواضيع المصيرية والهامة والتي يعد التهديد التركي تجاه المنطقة من أبرزها.

لماذا الحرب الخاصة

المحاضر في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بناحية الدرباسية، كيفارا شيخ نور يقول "بشكل عام الحرب الخاصة تلجأ إليها الدول العظمى عند فشل العمل العسكري، وقد تكون أساليبها أكثر نجاعة وفائدة بالنسبة لهذه الدول".

ويضيف "في حال نجاح العمل العسكري يمكن أن يخلف تأثيراً سلبياً لدى الأهالي وتتخوف هذه الدول من أن ينظر إليها كدول عدوة، ويوماً ما عن طريق المقاومة سيقومون بإخراج هذا المحتل، أما عن طريق الحرب الخاصة فيجعلون شعوب هذه المنطقة موالية لها".

وبيّن شيخ نور: الدولة التركية مارست الحرب الخاصة في مدينة عفرين وسري كانيه والآن تعمل على الحرب العسكرية من جهة والحرب الخاصة من جهة أخرى. هنا السؤال لماذا ناحية عين عيسى لأن غالبية سكانها من المكون العربي، الدولة التركية باستهدافها لهذه المنطقة خلقت نوعاً ما فتنة قومية ما بين المكون الكردي والعربي لذلك فهم يستهدفون عين عيسى.

‘النظام وتركيا يستخدمان الحرب الخاصة‘

وربط شيخ نور، عمليات الاغتيال التي تجري في مدينة دير الزور بالحرب الخاصة التي تنفذها كل من الاحتلال التركي وحكومة دمشق، لخلق فتنة طائفية بين الكرد والعرب.

ويقول شيخ نور "الدولة التركية والنظام السوري يمارسان الحرب الخاصة عبر اغتيال كبار قادات العشائر، وما يجري الآن في عين عيسى امتداد لها".

‘استهداف المكون العربي‘

وحول الهدف من الحرب الخاصة يقول كيفارا شيخ نور "الهدف من الحرب الخاصة المتبعة من قبل النظام وتركيا على مكونات شمال وشرق سوريا هو استهداف مشروع الإدارة الذاتية، كونهم يعلمون عين اليقين أن هذا المشروع يشمل جميع المكونات المتواجدة في المنطقة ولديهم حقوق متساوية".

ويشير شيخ نور، أن استهداف شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة هو "بعث رسائل إلى المجتمع الدولي بأن هنالك استهداف للمكون العربي في هذه المناطق".

ونوه شيخ نور، أن الحرب الخاصة تستهدف الفئة الشابة، "لأن الفئة الشابة وخاصة في الشرق الأوسط تمتاز بأنها شعوب عاطفية جداً تنجر وراء الإعلانات والإشاعات، والهدف التشويش لعدم معرفة العدو الحقيقي، ويجري ذلك عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وينوه شيخ نور، بأن الهدف الرئيس للحرب الخاصة هو ضرب أخلاق المجتمع، "لأن الأخلاق هي التي تجمع المجتمع مع بعضه البعض".

ويقول المحاضر في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بناحية الدرباسية، كيفارا شيخ نور، في نهاية حديثه "إذا ذهبت أخلاق أي مجتمع فإنه يتفكك، لذلك على شعب شمال وشرق سوريا الانتباه وعدم الانجرار وراء الحرب الخاصة التي يتبعها الاحتلال التركي".

(آ ح/هـ ن)

ANHA