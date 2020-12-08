​​​​​​​مفوضية حقوق الإنسان-العراق: نرفض منع التظاهرات السلمية

وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان-العراق، بيانًا بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية في باشور كردستان.

وقالت المفوضية في بيان: "نتابع بقلق بالغ ولليوم الثالث على التوالي الإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالاستحقاقات الدستورية والقانونية لمواطني محافظات الإقليم".

وأعربت المفوضية عن رفضها لسياسات وإجراءات تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الاحتجاجية وغلق القنوات الفضائية لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

ودعت المفوضية السلطات الأمنية في السليمانية إلى احترام حقوق الإنسان وعدم التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق.

وطالبت المفوضية الحكومة الاتحادية وحكومة باشور بالإسراع في حسم خلافاتهما بما يضمن تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.

(د أ)