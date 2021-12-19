​​​​​​​مفوضية الانتخابات: لا توجد أي مشكلة فنية لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها

وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "الصعوبات والعراقيل" التي واجهت العملية الانتخابية.

إلا أن رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أكد من جهته أنه "ليست لدى المفوضية أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها".

في حين كان متحدث مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، قد قال إن "المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي".

كما دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر حتى شباط/ فبراير القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.

(د ع)