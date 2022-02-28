​​​​​​​مفاوضات روسية - أوكرانية مرتقبة بالتزامن مع تشديد العقوبات على موسكو

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، عن وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من عمليات التفاوض أن "الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا وهو بالفعل موجود في البلاد وفي طريقه إلى مكان المفاوضات في مدينة غوميل".

وقال المصدر للوكالة أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين صباح اليوم، الإثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بحسب نوفوستي، أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية.

كما أبلغت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الإثنين، سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وتعمقت العزلة السياسية والاقتصادية لروسيا، يوم الإثنين، حيث واجهت قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى في أكبر تدخل عسكري في دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ووضع الرئيس فلاديمير بوتين الرادع النووي الروسي في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، في مواجهة وابل من الأعمال الانتقامية بقيادة الغرب بسبب تحركه العسكري في أوكرانيا، التي قالت إنها صدت محاولات القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز عديدة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف مكالمة مع الحلفاء والشركاء يوم الإثنين، لتنسيق رد موحد، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الولايات المتحدة إن بوتين يصعد الحرب بـ "خطاب خطير" بشأن الوضع النووي لروسيا، وسط مؤشرات على أن القوات الروسية تستعد لمحاصرة المدن الكبرى.

وقالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن قرابة 400 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال فروا إلى البلدان المجاورة مع تساقط الصواريخ.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخاً على أهداف أوكرانية حتى الآن، أصاب بعضها البنية التحتية المدنية.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "يبدو أنهم يتبنون عقلية الحصار التي سيقولها لك أي طالب للتكتيكات والاستراتيجيات العسكرية، عندما تتبنى تكتيكات الحصار، فإنها تزيد من احتمالية حدوث أضرار جانبية".

وقال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر الهاتف، يوم الأحد، إن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وتصف روسيا تحركها العسكري في أوكرانيا بأنه "عملية خاصة" وتقول إنها ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية.

عقوبات غير مسبوقة

وكانت العقوبات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والعقوبات المفروضة على الشركات التي يقودها الغرب غير مسبوقة في نطاقها وتنسيقها، وكانت هناك تعهدات أخرى بتقديم دعم عسكري للقوات المسلحة الأوكرانية سيئة التسليح.

وانخفض الروبل بنحو 30 بالمئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، بعد أن كشفت دول غربية يوم السبت عن عقوبات قاسية تشمل منع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت الدولي للمدفوعات، وفي هذا السياق قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنوياً، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما ستشتركان في الإجراء لمنع بعض البنوك من عمل سويفت. كما ستحظر كوريا الجنوبية، المصدر الرئيسي لأشباه الموصلات، تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن سنغافورة، وهي مركز مالي وشحن، قالت إنها تعتزم فرض عقوبات وقيود على روسيا.

وقالت اليابان إنها تدرس أيضاً فرض عقوبات على بعض الأفراد في بيلاروسيا، وهي منطقة انطلاق رئيسية للتحرك الروسي.

وقرر الاتحاد الأوروبي، الأحد، ولأول مرة في تاريخه، توريد أسلحة إلى دولة في حالة حرب، وتعهد بتقديم أسلحة بما في ذلك طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقالت ألمانيا، التي جمدت بالفعل خط أنابيب غاز تحت البحر من روسيا، إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، متخلية عن عقود من التردد في مضاهاة قوتها الاقتصادية بنفوذ عسكري، وفي خضم المخاوف من تأثير التحرك العسكري الروسي على موارد الطاقة بأوروبا، أعربت شركة النفط والغاز الجزائرية عن استعدادها لتزويد القارة بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا في حال تقلصت الصادرات الروسية.

ويعقد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً الإثنين في بروكسل علماً أن عدة دول أوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز.

وأعربت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن دعمها لعضوية أوكرانيا في مقابلة مع يورونيوز، قائلة "إنهم منا".

وأغلق الاتحاد الأوروبي جميع الطائرات الروسية من مجاله الجوي، كما فعلت كندا، مما أجبر شركة الطيران الروسية إيروفلوت على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر.

وحثت الولايات المتحدة وفرنسا مواطنيهما على التفكير في مغادرة روسيا على الفور.

(م ش)