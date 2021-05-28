​​​​​​​مفاوضات فيينا تزداد تعقيدًا وطهران ملزمة بالمزيد من التنازلات

وتعليقًا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس حول رفع معظم العقوبات ضد طهران، أوضح في تصريح مقتضب لشبكة "إيران انترناشيونال" أن تلك القضية لم تنته بعد.

بدوره، أشار مسؤول أميركي في تصريح سابقًا لموقع "أكسيوس الأميركي" أن الاتفاق بين المفاوضين في فيينا قابل للتحقيق، وخلال أشهر حتى، إلا أنه يتطلب من إيران المزيد من التنازلات النووية .

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، كررت أمس ما قاله سابقًا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لجهة رفع العقوبات، إذ أوضحت في تصريحاته أن الولايات المتحدة ستراجع بعناية مسألة العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية إذا عادت طهران إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتراجعت عن انتهاكاتها السابقة لبنوده.

أتت تصريحات الوزيرة تأكيدًا على ما قاله بلينكن يوم الأحد الماضي، حول تلك المسألة، إذ شدد بدوره على أن الإدارة الأميركية قد ترفع العقوبات إذا ما التزمت طهران ببنود الاتفاق، إلا أنه أردف أنه لا يرى في الوقت الحالي أي إشارات أو خطوات إيرانية في هذا الاتجاه.

وقبل أيام تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أيضا عن صعوبات معقدة لا تزال بلا حل، ما يشي بصعوبات لا تزال عالقة في كواليس فيينا، على الرغم من التفاؤل الذي تبديه بعض الأطراف الأوروبية، لا سيما المندوب الروسي، ميخائيل أوليانوف، الذي بشر بدوره باحتمال أن تكون هذه الدورة الخامسة الأخيرة للمفاوضات.

(د ع)