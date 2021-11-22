وذكر المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوربي، بيتر ستانو، أن الجانب الأوروبي، يتفاوض بما في ذلك مع وزارة خارجية بيلاروسيا، حول إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عن وكالة "تاس".

وأضاف المتحدث، في بيان اليوم: "أقمنا اتصالات مع بيلاروسيا، وقد أجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالفعل محادثات مرتين في الأيام الأخيرة مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، والمشاورات جارية على مستويات أخرى".

وشدد المتحدث الأوروبي، على أن الغرض الوحيد منها، هو تسهيل العودة الآمنة لمن تقطعت بهم السبل في بيلاروسيا.

في حين قال المتحدث باسم حكومة بولندا بيتر مولر، إن رئيس وزراء بلاده ماتيوش مورافيتسكي، دعا إلى اجتماع مجموعة فيشغراد (هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا والتشيك)، لبحث الوضع على الحدود مع بيلاروسيا.

وأضاف المتحدث، في لقاء تلفزيوني اليوم: "غداً يشارك مورافيتسكي في اجتماع جديد لمجموعة فيشغراد لبحث الوضع الجيو سياسي الحالي. هذا الأسبوع سيزور رئيس الحكومة عدة دول أخرى".

وتابع مولر: "بدأنا بالدول في منطقتنا المهددة بالعواقب الجيوسياسية أكثر من غيرها". ولكن المتحدث البولندي، لم يحدد هذه الدول.

وأمس الأحد، زار رئيس الوزراء البولندي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، حيث ناقش أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.

ويوجد آلاف المهاجرين، غالبيتهم من جنوب كردستان، فروا من سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، منذ أشهر على الحدود البيلاروسية البولندية في مخيمات، ويعانون من أوضاع مأساوية.

(ل د)