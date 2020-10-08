​​​​​​​مفاوضات الترسيم… لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة!

وأفادت معلومات من قيادة القوات الدولية، أن المفاوضات المفترضة بدءًا من منتصف الشهر الجاري، تختلف كلياً عن سابقاتها التي كان يجلس فيها كل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي في غرفتين منفصلتين، في حين سيكون وجودهما راهناً على طاولة مربعة الشكل، مزودة بكل التكنولوجيات العالمية وبأحدث التقنيات العاملة بالأقمار الاصطناعية، التي تمكن الوفود من حيث هي على الطاولة من الولوج إلى أعماق النقاط الاقتصادية الخالصة البحرية المتنازع عليها لرسمها وتحديدها بدقة لا تحتمل التشكيك والتأويل أو التراجع، كما جرى براً على الشريط الشائك الفاصل على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وتفيد المعلومات وفق المصدر نفسه، أن قضية الجلوس إلى طاولة واحدة والحديث المباشر بين الوفود الأربعة، يجب ألا يشكل عائقاً أمام لبنان، ذلك أن من يرفض أو يعترض على المسار الذي رسم أطره الوسيط الأميركي قد يتعرض لأشد العقوبات التي بدأت الإدارة الأميركية التلويح بها في الآونة الأخيرة عبر ما تسربه إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويختم المصدر متوقعًا ألا يقدم "حزب الله" على ما يعوق المسار التفاوضي أو حتى يخالفه ، وهو ما أشار إليه أمينه العام في مطلع شهر حزيران الماضي بقوله ثمة مبادرة سنقوم بها باتجاه الأميركيين وقد ترافق ذلك ومنذ تلك الفترة مع تخفيف الضغط الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمثل في الحديث عن إيجابيات حصلت على الخط التفاوضي الأميركي الإيراني، أما في حال تبدل الأمر، فإن سيف العقوبات سيفعل فعله إذا اقتضى الأمر على ما تؤشر إليه الإطلالات الإعلامية للمسؤولين الأميركيين.

(ز غ)

ANHA