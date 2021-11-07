​​​​​​​مئات الشابات في الشهباء يتظاهرن ضد الهجمات التركية ويؤكدن دعمهن لـ

يشن جيش الاحتلال التركي منذ نحو سبعة أشهر هجمات وحشية على قوات YJA - STAR وقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في آفاشين وزاب ومتينا بمناطق الدفاع المشروع، مستمدًا من الصمت الدولي قوةً؛ لاستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً لاحتلال المنطقة.

بهدف دعم مقاومة قوات الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي، تجمّع المئات من عضوات اتحاد المرأة الشابة وحركة الهلال الذهبي، اليوم، على الطريق الرئيس وسط ناحية فافين، حامللات أعلام اتحاد المرأة الحرة وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها" المرأة حياة حرة"،" حرية القائد آبو هي حريتنا"،" قوات YJA - STAR هي كرامتنا".

وانطلقت المظاهرة بترديد المتظاهرات شعارات تحيي مقاومة قوات الكريلا ضد الاحتلال التركي وهتافات تمجد مقاومة العصر، وشعارات تدين الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال.

ومع وصول التظاهرة أمام المسجد الكبير في الجهة الشمالية من الناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم قرأت العضوة في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين سيدرا حمو، بيانًا، جاء فيه:

"المقاومة التاريخية التي أبدتها قوات الدفاع الشعبي وقوات YJA - STAR ضد الاحتلال التركي منذ أكثر من أربعة عقود، والاحتلال التركي وشركاؤه يحاولون إنهاء وجود حركة الحرية، إلا أن مقاومتها على مدار العقود الماضية أكدت للعالم أن الحركة كتبت اسمها في صفحات التاريخ بحروف من ذهب ".

وتابع البيان "منذ ما يقارب السبعة أشهر، والاحتلال التركي يشن هجمات بربرية على جبال كردستان ويستخدم لتحقيق مرادها باحتلال المنطقة، كافة الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دوليًّا، والتي أدت إلى استشهاد العديد من المقاتلين".

وأشار البيان إلى أن "جرائم دولة الاحتلال التركي التي ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية تحدث أمام أعين العالم، دون أن يحرك ساكناً لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال التركي".

في الختام أكد البيان "أن اتحاد المرأة الشابة وعموم أهالي الإقليم يدعمون مقاومة قوات الدفاع الشعبي وقوات yja-star ضد هجمات الاحتلال التركي"، داعيًا "المنظمات والجهات الحقوقية والإنسانية لوقف جرائم الاحتلال التركي ومحاسبته".

(ف)

ANHA