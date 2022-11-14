​​​​​​​مئات الرجال في إقليمي الفرات وعفرين يتظاهرون تنديداً بالعنف ضد المرأة

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin ,Jiyan, Azadî (المرأة، حياة، حرية)"، وضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نظم مؤتمر ستار في إقليم الفرات ولجنة المرأة في مجلس مقاطعة عفرين، اليوم الإثنين، مظاهرتين للرجال.

كوباني

في كوباني التابعة لإقليم الفرات، انطلقت المظاهرة التي شارك فيها المئات من الرجال، من ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني صوب ساحة المرأة الحرة، حمل خلالها المتظاهرون صور الشهيدات اللواتي استشهدن إثر هجمات الاحتلال التركي، وسط ترديد شعار "المرأة هي الحياة".

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة المرأة الحرة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، أكد أن "حرية المرأة هي حرية كل الشعوب والمجتمعات الطامحة إلى الحرية".

وأشار شاهين إلى أن "الوقت قد حان لكسر قالب العبودية الذي فرض على المرأة من قبل السلطة الذكورية الساعية لتدمير الشعوب الطامحة للحرية عبر كسر إرادة المرأة التي تعتبر مؤسسة الأجيال".

وأضاف: "إذا أرادت الشعوب الحرية والسعي للعيش بأمان فعليها بتحرير المرأة أولاً، والوقوف بوجه كل من يحاول أن يدمرها؛ لأنه لن تكون هناك حرية طالما هناك امرأة تعاني من العبودية".

واختتم شاهين كلمته "كوباني مدينة مقدسة، فهي رمز الحرية ودحر الإرهاب على يد المرأة المقاومة، ولهذا من ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني أناشد كل امرأة برفع صوتها بوجه المستبدين".

لتنتهي المظاهرة على وقع الهتافات المطالبة بحرية للمرأة.

الشهباء

وفي الشهباء في إقليم عفرين، خرج العشرات من رجال إقليم عفرين في مظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة، نظمتها لجنة المرأة في مجلس مقاطعة عفرين بالتنسيق مع مؤتمر ستار لإقليم عفرين، وذلك بناحية أحرص في مقاطعة الشهباء.

وتجمع المتظاهرون في الطريق الواصل بين قرية كفر ناصح وناحية أحرص، وهم حاملين صور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin , Jiyan, Azadî (المرأة، حياة، حرية)"، و"العنف على المرأة إبادة على المجتمع "، و "ضمان الحرية هو التنظيم ونضال المرأة الحرة".

انطلقت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة المرأة ضد الذهنية الذكورية، وهتافات تدين جرائم العنف بحق المرأة، واتجهت صوب الساحة الرئيسية في الناحية، ولدى وصولهم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس مقاطعة عفرين، فوزي مصطفى، كلمة قال فيها: "عاشت المرأة خلال القرون الماضية، كعبدة لدى المجتمع والرجل".

وأضاف: "كانت تتعرض للظلم والاضطهاد، إلى حين انتشار فكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي أنار بفكره وفلسفته درب المرأة وحريتها، وأعادها إلى مكانتها الطبيعية لإدارة المجتمع، وخير مثال على ذلك ثورة روج آفا بقيادة المرأة".

وأكد مصطفى في ختام حديثه على أن "حرية المجتمع تكمن في حرية المرأة"، مشدداً على أنهم" ماضون على نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان حتى تحرير المجتمع من الذهنية الذكورية".

بدوره، شدد عضو مجلس مقاطعة الشهباء، محمد مامو على "ضرورة نشر فكر القائد أوجلان الداعي إلى حرية المرأة".

وقال: "إن فكر القائد أوجلان وفلسفته كانت أحد الأسباب الرئيسة لانطلاق المرأة نحو حريتها، ولتحصل على حقوقها الإنسانية في المجتمع".

وانتهت المظاهرة بترديد شعار " Jin ,Jiyan, Azadî".

) كروب/ي م)

ANHA