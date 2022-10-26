​​​​​​​مئات النساء في منبج يستذكرن الشهيدة بيريتان

شاركت في المسيرة التي انطلقت من أمام دوار الميزان عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، وممثلات عن الأحزاب السياسية في المدينة، والمئات من نساء منبج وريفها.

تقدمت المسيرة مجموعة من النساء يرتدين يشبه الألبسة الواقية من الأسلحة الكيماوية وهن يرفعن صور مقاتلي ومقاتلات الكريلا الـ17 الذين استشهدوا إثر هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بالسلاح الكيماوي، وصور القائد عبد الله أوجلان والمناضلة بيريتان (كلناز قره تاش)، بالإضافة إلى صور الرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، الشهيدة زينب محمد والشابة جينا أميني.

وحملن يافطات كتب عليها "لا للعنف ضد المرأة"، و"قتل المرأة يعني قتل الحياة"، و "لا لقتل النساء".

ولدى وصول المشاركات إلى دوار المصب وسط مدينة منبج، وقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وألقت الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها، سناء رجب، كلمة قالت فيها: "تاريخ المرأة مليء بأسماء آلاف النساء اللواتي ناضلن من أجل الحياة الحرة حتى وصلن إلى مرتبة الشهادة".

وأكدت على أن النساء ومن كافة المكونات حملن السلاح اقتداءً بنضال المرأة الكردية على مدى 40 عاماً، وذلك بدءاً من مقاومة الجبال وحتى ثورة الكرامة والبطولة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وتحدثت سناء رجب عن نضال المناضلة بيريتان، قائلةً: "الرفيقة المناضلة صاحبة الإرادة القوية التي أبدت مقاومة بطولية في وجه أعداء الحرية والإنسانية، رفضت الخيانة ووقفت ضد القيود والعادات البالية التي تحد من حرية المرأة ولم تقبل بالذهنية التي تجد القوة في قتل المرأة وسلب حقوقها وهويتها".

وتابعت "مقاومة بيريتان في حد ذاتها كانت مقاومة تاريخية، واستمدت منها المرأة معنوياتها وقوتها وتنظيم نفسها على خطاها وخطا شهيدات الحرية والكرامة".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة "عاشت مقاومة المرأة" و "jin jiyan azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

(س ع/ي م)

ANHA