​​​​​​​مئات النساء في الدرباسية يخرجن في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

انطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، بناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، اليوم الثلاثاء بمشاركة المئات من نساء الناحية وعضوات كافة المراكز والمؤسسات المدنية في الناحية.

رفعت المشاركات خلال المظاهرة صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وسط ترديدهن شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وتندد بجرائم دولة الاحتلال التركي.

ولدى وصولهن إلى دوار كاردينيا الواقع وسط الناحية، وقفن دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، هوجين حيرز، كلمة أشارت من خلالها، كنساء المنطقة ينظمن فعالياتهن تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي".

وقالت: "هجمات دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة وممارساتها اللاإنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان، تأتي بموافقة القوى الدولية"، مضيفة "العزلة على القائد أوجلان، هي عزلة على عموم الشعوب وعلى المرأة خاصةً".

واستنكرت هوجين في نهاية كلمتها، العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدةً "دولة الاحتلال التركي، لن تستطيع أن تنال من إرادتنا الصلبة، ونحن كشعب المنطقة علينا أن نحمي المكتسبات التي تحققت بفضل أبناءنا الشهداء، وعلينا الوقوف إلى جانب قواتنا العسكرية ضد هجمات الاحتلال على المنطقة، وأمام الحرب الخاصة التي تمارسها دولة الاحتلال".

وانتهت المظاهرة بترديد المشاركات الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان "لا حياة بدون قائد"، " Jin, Jiyan, Azdaî" المرأة، الحياة، الحرية.

(بـ ر/ م ح)

ANHA