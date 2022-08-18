​​​​​​​مئات المتظاهرين في الدرباسية: سنخوض حرب الشعب الثورية لحماية أرضنا من المحتل التركي

خرج اليوم المئات من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في مظاهرة حاشدة لاستنكار هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي عليها.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، وقد حمل المشاركون يافطات كتب عليها "أوقفوا إرهاب الدولة التركية على النساء" بالإضافة إلى رفعهم صور القائد عبد الله أوجلان.

جابت المظاهرة الشوارع الرئيسة للناحية وصولاً إلى سوقها، وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الإداري في قوات حماية المجتمع (HPC)، عماد برو كلمة قال: "تعمل دولة الاحتلال التركي على زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال هجماتها المستمرة، بهدف إفراغ مناطقنا من سكانها الأصلين وإعادة إحياء العثمانية من جديد، والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تمثل مكونات شمال وشرق سوريا".

وأشار إلى أن آخر هجمات الاحتلال التركي استهدفت منازل الأهالي بشكل مباشر، ويستهدف الاحتلال عبر طائراته المسيّرة قادة ثورة 19 تموز، مما يشكل خطراً كبيراً.

أكد عماد برو أنه "لا خيار أمام أهالي المنطقة إلا المقاومة وتحضير أنفسهم وفق حرب الشعب الثورية للحفاظ على مكتسبات الشهداء ووحدة أرضهم".

وطالب في ختام حديثه "الدول الضامنة" في المنطقة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لإيقاف هجمات الاحتلال التركي الوحشية.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قسد وتستنكر الهجمات التركية.

(أح/ س ر)

ANHA